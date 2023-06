Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnmobil auf Autobahn A 5 umgestürzt - Keine Personen verletzt

Gemarkung Alsfeld (ots)

Am Sonntag (25.06.), gegen 12.15 Uhr, befuhr eine 54-jährige Fahrerin eines Wohnmobils aus Niedersachsen die Autobahn A 5, Frankfurt in Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld /West und Alsfeld/Ost auf dem rechten Fahrstreifen. Bei einem beabsichtigten Überholmanöver verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß in die Mittelleitplanke, so dass in der weiteren Folge das Wohnmobil umstürzte und auf der linken Fahrzeugseite, über beide Fahrstreifen liegend, zum Stillstand kam. Die beiden Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Die Autobahn musste in diesem Abschnitt für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 14 Uhr voll gesperrt werden.

