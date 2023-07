Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Duo raubt Armbanduhr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Samstag (15.07.2023) beim Leonhardsplatz die Armbanduhr eines 73 Jahre alten Mann geraubt. Der 73-Jährige wurde kurz nach 13.30 Uhr von zwei unbekannten Männern nach dem Weg gefragt, als einer der beiden die Armbanduhr im Wert von 900 Euro gewaltsam vom Handgelenk riss. Der Versuch ihm noch die Halskette abzureißen, scheiterte an der Gegenwehr des 73-Jährigen. Die beiden Männer flüchteten anschließend in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Der Haupttäter wurde beschrieben als etwa 20 Jahre alt, zirka 165 cm groß, hatte eine dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, trug ein hellblaues T-Shirt mit bunten Mustern, dunkle Shorts und hellblaue Turnschuhe. Zum Begleiter ist lediglich bekannt, dass er ebenfalls zirka 165 cm groß war, eine dunkle Hautfarbe und eine schlanke Figur hatte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell