Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher treiben in Dormagen ihr Unwesen

Dormagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (25.01.), 21:00 Uhr, bis Freitag (26.01.), 07:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in das Nebengebäude einer Kirchengemeinde an der Conrad-Schlaun-Straße in Nievenheim.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter zwei Fenster im vorderen Bereich des Gebäudes und ein Fenster auf dessen Rückseite aufgehebelt. In mindestens zwei Räume stiegen die Unbekannten ein. Einen Stahlschrank in einem der Zimmer konnten sie nur teilweise aufbrechen.

Auch am hinteren Eingang der Kirche fanden sich Hebelspuren. Die Tür war jedoch fest verschlossen, sodass die Unbekannten nicht in das Gotteshaus eindringen konnten.

Letztlich entfernten sich die Einbrecher ohne Beute.

Am 26.01.2024, gegen 07:00 Uhr, wurden an der Haupteingangstür einer Großtagespflegeeinrichtung an der Römerstraße in Dormagen Hebelspuren festgestellt, die darauf hindeuten, dass Einbrecher erfolglos versucht haben, in das Gebäude zu gelangen.

In beiden Fällen liegen bislang keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 in Dormagen zu melden. Die Ermittler prüfen auch Zusammenhänge mit weiteren Einbrüchen in den zurückliegenden Tagen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell