POL-NE: Zivilcourage - Passanten stellen Handtaschenräuber

Korschenbroich (ots) - Unter Drohung mit einer Pistole forderte ein Unbekannter am späten Freitagabend (26.01.), gegen 22:10 Uhr, an der Einmündung Auf den Kempen / Buchenweg in Kleinenbroich von einem 25 Jahre alten Mann Bargeld und Zigaretten. Als der Korschenbroicher angab, weder Bargeld noch Zigaretten zu haben, tastete ihn der maskierte Mann ab und lief schließlich in Richtung Bahnhof Kleinenbroich weg, als er ...

mehr