Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit Schulbus in Apen

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 12:30 Uhr in Apen, an der Einmündung Streichenstraße/Westerende, zu einem Unfall, an dem ein Schulbus und ein Pkw beteiligt waren. Die Fahrerin des zur Vorfallzeit nicht mit Kindern besetzten Busses befuhr die Straße Westerende aus Richtung Roggenmoor kommend und bog nach links in die Streichenstraße ein, während der Pkw Fahrer an der Einmündung der Streichenstraße hielt, um nach links in Richtung Viehmarktplatz zu fahren. Im Einmündungsbereich kam es zur seitlichen Kollision und Beschädigung der Fahrzeuge.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Apen in Augustfehn unter der Tel.-Nr. 04489-935880, oder beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488-833115 zu melden.~

