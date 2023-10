Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Trunkenheitsfahrt mit einem Kleintransporter in Edewecht (Osterscheps)+++

Oldenburg (ots)

Am 15.10.2023 (Sonntag), gegen 03.40 Uhr, halten Beamte des Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Osterscheps den Fahrer eines Transportfahrzeuges im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wird Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeug-Führers festgestellt. Ein durchgeführter Test am Alkomaten ergibt bei ihm einen Wert von 1,12 Promille. Nach der anschließend von einer Ärztin durchgeführten Blutprobenentnahme und der polizeilichen Beschlagnahme des Führerscheines wird gegen den 26-jährigen Edewechter ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

(202301335883)

