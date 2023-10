Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Diverse Pkw-Aufbrüche im Bereich Pferdemarkt und Nadorst+++

Oldenburg (ots)

+++Diverse Pkw-Aufbrüche im Bereich Pferdemarkt und Nadorst+++ In der Nacht Freitag auf Samstag kommt es in der Nadorster Straße zu einem Pkw-Aufbruch. Nachdem ein bislang unbekannter Täter über die Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangt, wird ein Jutebeutel mit Powerbank entwendet. -1332927- In der gleichen Tatzeit wird in gleicher Art und Weise ein Pkw in der Weskampstraße angegangen; dort wird eine Fleece-Jacke entwendet. -1333016- Am Samstagmorgen, zwischen 08.50 Uhr und 10 Uhr, gibt es einen weiteren Autoaufbruch in der Weskampstraße. Die Seitenscheibe ist eingeschlagen, allerdings hat der Täter offenbar nichts erbeutet. -1333391- In der Steubenstraße ereignen sich in der Nacht auf Samstag zwei ähnliche Sachverhalte; nach Einschlagen der Beifahrerscheibe werden zwei Pkw durchwühlt. Diebesgut ist in einem Fall ein im Fußraum liegender E-Scooter. -1333203 u. 1335510- Einen versuchten Pkw-Aufbruch gibt es in der Lindenstraße, dort schafft es der Täter offenbar nicht, die Scheibe einzuschlagen, so dass es nur zu einer Sachbeschädigung kommt. -1333188- Auch die Seitenscheibe eines Straßenreinigungsfahrzeugs in der Kirchhofstraße wird in der Tatzeit Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, durch den bislang unbekannten Täter zerstört. Offenbar wird auch hier kein Diebesgut erlangt. -1333392- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

