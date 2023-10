Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf - 16-Jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallfahrer flüchtet +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 13.10.2023, gegen 11:30 Uhr, wird eine 16-Jahre alte Fußgängerin auf der Pastor-Schulze-Straße in Bad Zwischenahn von einem grünen Personenkraftwagen angefahren. Die Fußgängerin stürzt infolge des Zusammenstoßes und wird verletzt. Der unfallverursachende Personenkraftwagen flüchtet anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Fußgängerin wird mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei Bad Zwischenahn sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Wer den Unfall beobachtet hat, Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer machen kann oder in der tatrelevanten Zeit sachdienliche Beobachtungen zu einem grünen Personenkraftwagen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer: 04403 9270 entgegen (1329313).

