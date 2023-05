LPI-EF: Aggressiver Jugendlicher

Erfurt (ots) - Einen 29-Jähriger Autofahrer plagte am späten Sonntagabend sein schlechtes Gewissen. Er rief die Polizei und gab an, dass er einen Poller im Erfurter Norden umgefahren habe. Als die Beamten des Inspektionsdienstes Nord an der Unfallstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Bei dem gemeldeten Poller handelte es sich um eine Ampel, welche komplett zerstört wurde. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das war ...

mehr