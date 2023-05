LPI-EF: Trügerischer Rauch

Walschleben (ots) - Am 30.04.2023 gegen 00:45 Uhr meldete die Rettungsleitstelle, dass in Walschleben eine Strohschober aus ca. 400 Ballen brennt. Dieser soll kontrolliert abrennen. Durch Unbekannte wurde dieser Strohschober in Brand gesteckt und somit ein Schaden von ca. 6000 EUR verursacht. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung werden aufgenommen. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 ...

