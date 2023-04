LPI-EF: Stroh in Brand

Sömmerda (ots) - In dem Zeitraum vom August 2022 bis April 2023 drangen unbekannte Täter in einen Keller in Sömmerda, Lucas-Cranach-Straße 17 ein. Aus dem Keller wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5 EUR. (wo) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de ...

mehr