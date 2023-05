Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlechtes Gewissen

Erfurt (ots)

Einen 29-Jähriger Autofahrer plagte am späten Sonntagabend sein schlechtes Gewissen. Er rief die Polizei und gab an, dass er einen Poller im Erfurter Norden umgefahren habe. Als die Beamten des Inspektionsdienstes Nord an der Unfallstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Bei dem gemeldeten Poller handelte es sich um eine Ampel, welche komplett zerstört wurde. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das war jedoch nicht das einzige Problem des jungen Mannes. Dieser war mit über 1,5 Promille deutlich alkoholisiert. Nach einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung seines Führerscheins, konnte er die Heimreise antreten. (PS)

