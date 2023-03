Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Geldautomatensprengungen: Länderübergreifende Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen - Kontrollen auch im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Die folgende Pressemitteilung bezieht sich auf die Veröffentlichung des Landeskriminalamts Niedersachsen vom 17.03.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/105578/5466014

Auch im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg wurden von Dienstagabend bis Freitagmorgen (14.03.2023 - 17.03.2023), jeweils von 22:00 Uhr bis 05:00 Uhr des Folgetages, Kontrollen mit dem Schwerpunkt Bekämpfung der Sprengungen von Geldausgabeautomaten (GAA) durchgeführt. Hierbei kontrollierten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten insgesamt 271 Fahrzeuge und 436 Personen.

Von Donnerstag auf Freitag wurde zudem eine Kontrollstelle an der Bundesautobahn (BAB) 1, Pendlerparkplatz Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg), eingerichtet, die oftmals von der Täterschaft zur Anreise genutzt wird. Dabei agieren sie hauptsächlich aus den Niederlanden heraus und nutzen grundsätzlich hochmotorisierte Kraftfahrzeuge.

Bei den Kontrollen wurden keine größeren Auffälligkeiten oder Feststellungen zum Phänomen der GAA-Sprengungen festgestellt.

Im Jahr 2023 ereigneten sich bisher vier Sprengungen im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg, davon zwei im Landkreis Heidekreis (Wietzendorf und Walsrode) und zwei im Landkreis Harburg (Brackel und Winsen).

Polizeipräsident Thomas Ring dazu:

"Das Phänomen der Geldautomatensprengungen beschäftigt uns in letzter Zeit sehr. Nicht nur der Einsatz von Sprengstoff macht diese Taten so gefährlich, auch das rücksichtlose Fluchtverhalten in hochmotorisierten Fahrzeugen kann zu schlimmen Unfällen und Verletzten führen. Länderübergreifende Kontrollen wie diese sind daher ein logischer und wichtiger Schritt!"

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell