Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall zwischen einem Pferd und Pkw+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag den 14.10.2023, gegen 13:47 Uhr, kam es auf der Bloher Landstraße in Höhe der Hausnummer 45 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pferd. Ein 84-jähriger Mann aus Petersfehn befuhr mit seinem Pkw die Bloher Landstraße in Richtung Wildenloh. In Höhe der Hausnummer 45 querte dann plötzlich ein Pferd von rechts kommend die Fahrbahn. Der Fahrer des Pkw versuchte noch zu bremsen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch bisher unbekannte Umstände waren von einem angrenzenden Pferdehof fünf Pferde ausgerissen. Die anderen Pferde konnten unverletzt auf die Weide zurück geführt werden. Bei dem Unfall wurde das Tier schwer verletzt und musste von einem hinzugezogenen Tierarzt eingeschläfert werden. Der 84-jährige Pkw Fahrer und seine 82-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bloher Landstraße war bis 14:30 Uhr zur Versorgung des Tieres und Bergung des Pkw voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell