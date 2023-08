Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230829.2 Wesselburen: Brand eines Siloturmes

Wesselburen (ots)

In der Nacht zu heute ist in Wesselburen ein Getreidesilo in Brand geraten. Die Löscharbeiten mehrerer Freiwilliger Feuerwehren erstreckten sich über einige Stunden, die Schadenshöhe liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Gegen 04.15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr in die Bahnhofstraße aus, nachdem dort ein etwa 40 Meter hoher Siloturm auf dem Gelände eines Futtermittelhandels aus unklarer Ursache in Brand geraten war. Mehrere Feuerwehren beteiligten sich an der Brandbekämpfung, gegen 08.00 Uhr waren die Löscharbeiten beendet.

In dem Silo befanden sich rund 30 Tonnen Getreide, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Der Verkehr der angrenzenden Bahnlinie war durch das Feuer nicht beeinträchtigt.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Merle Neufeld

