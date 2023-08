Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230829.1 Albersdorf: Unfall mit zwei Promille

Albersdorf (ots)

Unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stehend hat eine Frau in der Nacht zum Sonntag in Albersdorf mehrere Verkehrszeichen gerammt. Zunächst entfernte sie sich vom Unfallort, kehrte dorthin jedoch später zurück. Sie musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz nach Mitternacht war die Beschuldigte auf der Landesstraße 316 aus Richtung Albersdorf kommend in Richtung Hademarschen unterwegs. Im Einmündungsbereich der Landesstraße 146 verlor sie vermutlich aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades und aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Ford und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern. Zunächst verließ sie die Unfallstelle, kehrte jedoch rund eine Stunde später in Begleitung dorthin zurück, um ihr Auto zu bergen. Zwischenzeitlich hatten Zeugen die Polizei informiert. Die Beamten nahmen bei der 22-jährigen Dame Atemalkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von zwei Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe an.

Den Führerschein, den die Beschuldigte erst seit März 2023 besaß, gab sie am Folgetag auf dem Heider Polizeirevier ab. Die Unfallfahrerin erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht. Der Schaden an ihrem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, die Instandsetzung der Beschilderung wird etwa 2.000 Euro kosten.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell