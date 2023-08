POL-IZ: 230825.1 Heide: Positiver Drogenvortest in einer Verkehrskontrolle

Hohenlockstedt (ots) - Am Mittwoch (23.08.23) verschafften sich in der Zeit von 8 Uhr bis 15:45 Uhr unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Mittelstraße. Diese hebelten die verschlossene Terrassentür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sämtliche Schränke wurden nach Wertsachen durchwühlt und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei hat die ...

