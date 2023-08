Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230823. 4 Itzehoe: Täter schleichen durch den Wintergarten ins Haus und entwenden Wertsachen - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Dienstag (22.08.23) hielt sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Bargkoppel in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr überwiegend im Garten auf. Unbekannte Täter nutzten in dieser Zeit eine Tür zum Wintergarten, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Hier entwendeten sie die Geldbörse, Schmuckstücke und Wertgegenstände im Wert von geschätzt 3560 Euro. Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab, dass zwei Männer sich mit einem anthrazitfarbenen VW Tiguan und Hamburger Kennzeichen im Bereich des Wohnhauses aufgehalten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter 04821-6020 zu melden.

