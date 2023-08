Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230823. 1 Wewelsfleth: Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und verunfallte tödlich

Wewelsfleth (ots)

Am Dienstag (22.8.23) um 14:16 Uhr fuhr ein 69jähriger Motorradfahrer aus Dänemark auf der Straße Kleinwisch von der B431 kommend Richtung Beidenfleth. Auf Höhe Kleinwisch 6 verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Während des Transportes mit einem Hubschrauber in das WKK Heide erlag der Motorradfahrer seinen Verletzungen.

