POL-IZ: 230822. 4 Büttel: Folgemeldung friedlicher Protest bei Baustelle am Holstendamm dauert noch an

Breitenburg/Nortorf (ots) - In der Zeit von Donnerstag auf Montag kam es zu zwei Dieseldiebstählen an Baustellen im Kreisgebiet. In Breitenburg an der Alten Landstraße brachen unbekannte Täter einen Tankstutzen auf und entwendeten aus dem Tank eines Baggers rund 500 Liter Diesel. In Nortorf suchten unbekannte Täter den Tank eines Lastkraftwagens heim, der in ...

mehr