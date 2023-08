Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230822. 1 Breitenburg/Nortorf: Dieseldiebe unterwegs

Breitenburg/Nortorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag auf Montag kam es zu zwei Dieseldiebstählen an Baustellen im Kreisgebiet. In Breitenburg an der Alten Landstraße brachen unbekannte Täter einen Tankstutzen auf und entwendeten aus dem Tank eines Baggers rund 500 Liter Diesel. In Nortorf suchten unbekannte Täter den Tank eines Lastkraftwagens heim, der in Schotten längs der K15 stand. Das Fahrzeug gehört zu einer Firma, die dort aktuell Wasserleitungen verlegt. Hier pumpten die Diebe 170 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden beider Taten liegt bei circa 1.200 Euro.

