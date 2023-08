Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230821. 5 Heide: Polizei ermittelt nach Schlägerei einer Personengruppe, Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am Samstag (19.08.23) kam es um 2:07 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen am Wasserturm an der Österweide nahe des Teiches. Als die Polizeibeamten wenig später eintrafen, flüchtete die Personengruppe. Drei Personen konnten im Umfeld festgestellt werden. Hierbei handelte es sich um einen 21jährigen und einen 22jährigen Heider und einen 22jährigen Mann aus Ostrohe. Der 21jährige Heider hatte drei oberflächliche Schnittverletzungen beim Streit erlitten, diese waren nicht lebensgefährlich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen und Beteiligungen dieser Körperverletzung und nimmt sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

