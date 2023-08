Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230821. 4 Meldorf: Ruhestörung endet im Polizeigewahrsam

Meldorf (ots)

Am Sonntag (20.08.23) um 1:20 Uhr mussten Polizeibeamte wiederholt zu einer Ruhestörung in die Ledererstraße fahren. Hier ermahnten sie einen 32jährigen Anwohner, sein Baustellenradio leiser zu stellen. Der Anwohner war stark alkoholisiert und verhielt sich unkooperativ. Nachdem die Mitnahme des Radios schon mehrfach angekündigt wurde, verließen die Polizeibeamten nun mit dem Gerät die Wohnung. Der Meldorfer reagierte aggressiv und musste durch die eingesetzten Beamten zu Boden gebracht und fixiert werden. Verletzt wurde niemand. Auf der Wache beim Polizeirevier Heide erfolgte nun die Entnahme einer Blutprobe und eine Nacht in der Gewahrsamszelle. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

