Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230821. 1 Wrist/ Föhrden-Barl: Überwachungskameras zeichnen Diebstahl aus Fahrzeugen auf, Tatverdächtige in Kellinghusen festgenommen, weitere Geschädigte gesucht

Wrist/Föhrden-Barl (ots)

Am Sonntag (20.08.23) um 00:01 Uhr meldete die Überwachungskamera eines Bewohners an der Hauptstraße zwei Personen an dessen abgestellten VW auf dem Grundstück. Ein Tatverdächtiger öffnete das verschlossenen Fahrzeug auf unbekannte Weise und entwendete einen Lautsprecher, persönliche Ausweispapiere, eine EC-Karte und 50 Euro Bargeld. Auf der Suche nach den beiden Personen traf der Anwohner die Verdächtigen am Bahnhof in Wrist an. Sie ergriffen die Flucht. Polizeibeamte suchten umgehend nach den beiden verdächtigen Männern. Eine weitere Überwachungskamera alarmierte gegen 0.33 Uhr einen Anwohner in Föhrden-Barl. Auch dort wurde das abgestellte Fahrzeug von zwei Personen im Stellauer Weg aufgesucht und geöffnet. Sie entwendeten einen Lautsprecher und aus der anliegenden Garage ein Fahrrad und einen Behälter mit einer unbestimmten Menge an Bargeld und Scheinen. Gegen 3:21 Uhr gelang es nun einer Polizeistreife nach umfänglicher Suche, auch mit tatkräftiger Unterstützung der Feuerwehr Wrist, die beiden Männer festzunehmen. Es handelt sich um einen 21jährigen und einen 24jährigen Neumünsteraner. Die gestohlenen Gegenstände konnten sichergestellt werden. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten, die möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Einbruch in ihr Fahrzeug bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kellinghusen unter 04822-20980.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell