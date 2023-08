Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230818. 3 Brunsbüttel und Albersdorf: Geldbörsen gestohlen und Abhebungen von Konten getätigt

Brunsbüttel und Albersdorf (ots)

Am Donnerstag (17.8.23) um 10 Uhr tätigte ein 80jährige Brunsbüttlerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Max-Planck-Straße. Ihre Tasche mit einer Geldbörse führte sie im Einkaufswagen mit. An der Kasse bemerkte die Kundin nun das Fehlen ihrer Geldbörse. Als sie ihre Hausbank aufsuchte, um die EC Karte und die Bankkarte zu sperren, hatten unbekannte Täter bereits diverse Abhebungen vorgenommen und einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht. Am Mittwoch (16.8.23) entwendeten unbekannte Täter in der Mittagszeit in einem Supermarkt an der Norderstraße in Albersdorf ebenfalls die Geldbörse eines Supermarktkunden, auch hier entstand durch Abhebungen ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Supermarktkunden werden gebeten, besonders aufmerksam zu sein und Geldbörsen gut in der Kleidung oder in Taschen zu sichern.

