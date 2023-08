POL-IZ: 230818. 2 Heide: Brand eines hochwertigen Fahrzeuges auf einem Parkplatz

Itzehoe (ots) - In der Zeit von Mittwoch (16.8.23) um 18.30 Uhr bis zum Folgetag um 7 Uhr drangen unbekannte Täter in die Büroräume der "Brücke SH" in der Potthofstraße ein. Vermutlich näherten sich die Täter über den Leuenkamp an und zerschlugen zwei Fensterscheiben im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. In den Büroräumen durchsuchten diese Schränke und ...

