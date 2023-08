Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230817. 6: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Adenauerallee/Konsul-Rühmann-Straße, keine Verletzten

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch (16.8.23) um 15:55 Uhr fuhr ein 63jähriger Itzehoer Autofahrer auf der Konsul-Rühmann-Straße und wartete bei Rotlicht an der Ampel zur Adenauerallee. Als dieser nach rechts in die Adenauerallee abbog, kollidierte dieser mit einem 54jährigen Hamburger LKW-Fahrer, welcher die Adenauerallee von der Viktoriastraße Richtung Delftor befuhr. Da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grün gefahren zu sein, ermittelt die Polizei aktuell nach den Gegebenheiten zum Unfallzeitpunkt. Beim Aufprall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit.

