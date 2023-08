Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230817. 3 Itzehoe: Fußgängerin löst an roter Ampel Vollbremsung eines Busses aus, ein Mitfahrer verletzt sich leicht

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um 10:43 Uhr fuhr ein Linienbus auf der Konsul-Rühmann-Straße Richtung Leuenkamp. Eine unbekannte Fußgängerin überquerte zu dieser Zeit trotz Rotlicht an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße die Konsul-Rühmann-Straße, so dass der vorfahrtberechtigte 39jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Durch den abrupten Stopp schleuderte ein Mitfahrer gegen den Vordersitz und verletzte sich leicht im Gesicht. Rettungskräfte transportierten ihn in das Klinikum Itzehoe zu weiteren Behandlung.

