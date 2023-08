Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230817. 1 Neuenkirchen: Kind von Traktor mit vollbeladenem Anhänger überrollt und schwer verletzt

Neuenkirchen (ots)

Am Mittwoch um 17:33 Uhr kam es auf einem Feld am Moorweg zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Traktor mit Anhänger einen Mähdrescher zum Abtanken des Korns begleitete. Als der Anhänger gefüllt war, setzte der Traktorfahrer das Gespann rückwärts und übersah hierbei einen 8jährigen Jungen aus Epenwöhrden, der bei der Ernte zusah. Der Junge wurde vom Gespann überrollt und schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten das Kind ins WKK Heide. Der Vater des Jungen war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls an der Erntearbeit beteiligt und am Unfallort.

