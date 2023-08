Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diesel aus Bagger entwendet + Diebstähle aus PKW + PKW zerkratzt + Dieb verscheucht

Friedberg (ots)

Ranstadt: Diesel aus Bagger entwendet

Aus einem gelben Bagger an einer Baustelle in der Verlängerung der Straße "Am Hammer" entwendeten Diebe am vergangenen Wochenende 150 bis 200 Liter Diesel-Kraftstoff. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 13.45 Uhr am Montag zapften sie den Kraftstoff aus dem Tank ab und flüchteten vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Büdinger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Büdingen: Portmonee entwendet und Geld abgehoben

Aus einem blauen VW T5 entwendeten Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 11.40 Uhr und 12 Uhr ein Portmonee. Möglicherweise ließ der Fahrer ein Fenster offenstehen, als er den Bus in der Düdelsheimer Straße parkte. Das Portmonee mit den Ausweisen, Bankkarten und dem Bargeld hat einen Wert von etwa 280 Euro. Anschließend nutzten die Diebe noch eine Bankkarte und hoben 3.600 Euro vom Konto ab. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Karben-Kloppenheim: PKW zerkratzt

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße zerkratzten Unbekannte am gestrigen Mittwoch zwischen 16.10 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Toyota. Der Schaden am schwarzen Avensis beträgt etwa 700 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Nauheim: Portmonee aus PKW entwendet

Eine Handtasche auf dem Beifahrersitz eines vermutlich nicht abgeschlossenen Fiat war am gestrigen Mittwoch gefundenes Fressen für einen Dieb. Zwischen 13 Uhr und 21.35 entnahm der Dieb die Handtasche aus dem PKW in der Hochwaldstraße. Das hochwertige Portmonee samt Bargeld, Ausweisen und Karten im Gesamtwert von über 800 Euro nahm er an sich, die Handtasche warf er in eine Mülltonne. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise zum Dieb (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: Dieb verscheucht

Beim Einbruch in eine Firma in der Straße Pfingstweide machte ein Dieb heute Morgen offenbar zwei Fehler: Zum einen hebelte er ausgerechnet ein Fenster auf, das sich nicht zum Einstieg eignete, weil Möbel davor standen. Zum anderen machte er dabei so viel Lärm, dass ein Zeuge gegen 4.50 Uhr auf den versuchten Einbruch aufmerksam wurde und der Dieb letztlich die Flucht ergriff. Er war männlich, hatte eine schmale Statur und war dunkel gekleidet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Kripo in Friedberg bittet um weitere Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell