POL-WE: Schild durch Zündeln beschädigt + Gebäude touchiert + Diebstähle aus Autos + E-Scooter entwendet

Friedberg (ots)

Rosbach- Rodheim: Schild durch Zündeln beschädigt

Unbekannte zündelten am Dienstag dieser Woche gegen 23.05 Uhr an einem Schild der Bushaltestelle Schwimmbad in Fahrtrichtung Wöllstadt im Wirrweg herum und verursachten dabei einen etwa 300 Euro hohen Schaden. Ein Zeuge bemerkte vier Jugendliche, die zur genannten Uhrzeit die Bushaltestelle fluchtartig verließen, wobei zwei von ihnen rannten und die anderen zwei sich auf Elektrorollern befanden. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor. Die Polizei in Friedberg bittet um weitere Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen- Orleshausen: Gebäude touchiert

In der Orleshäuser Hauptstraße touchierte am letzten Samstag gegen 7.45 Uhr ein unbekannter Autofahrer im Kreuzungsbereich zur K 228 die Holzfassade eines Gebäudes und verursachte dadurch einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Büdinger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Bad Nauheim - Schwalheim: Wertsachen aus Oktavia entwendet

Auf bislang unbekannte Weise öffneten Diebe einen offenbar verschlossenen grauen Skoda Octavia, der in der Brunnenstraße parkte. Zwischen letztem Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, entnahmen sie Bargeld, den Fahrzeugschein und ein Handy aus dem PKW und flüchteten mit dem Diebesgut, das einen Wert in vermutlich noch zweistelliger Höhe hat. Ein Schaden an dem PKW entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Hinweise hierzu nimmt die Friedberger Polizei entgegen (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: Diebstahl aus Ford

In der Luisenstraße griffen Diebe am gestrigen Dienstag zu und entwendeten ein Portmonee und Zigaretten aus einem vermutlich nicht abgeschlossenen Ford. Der Transit parkte zwischen 6.30 Uhr und 11 Uhr an einer Baustelle. Das Diebesgut im Wert von etwa 130 Euro befand sich in einem Rucksack in der Mittelkonsole. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Friedberg: iPhone aus VW entwendet

Aus einem vermutlich verschlossenen VW entwendeten Diebe auf unbekannte Weise am gestrigen Dienstag ein iPhone im Wert von etwa 450 Euro. Der schwarze Golf stand zwischen 19.40 Uhr und 23.50 Uhr in der Straße Am Dachspfad, das Handy lag in der Mittelkonsole. Es entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden am Fahrzeug. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Nauheim: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke "Zamelux" im Wert von etwa 325 Euro geriet am gestrigen Dienstag in die Hände von Dieben. Zwischen 9 Uhr und 17.10 Uhr entwendeten sie das Gefährt samt genutztem Schloss vom Abstellplatz am Krankenhaus in der Straße Chaumontplatz. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

