Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen/ Gelnhausen: Mutmaßliche Diebe in Haft

Friedberg (ots)

Nach dem Diebstahl eines iPads aus einem PKW gelang es dem Besitzer am Montag, 7. August, das Gerät zu orten. Die Spur führte zu zwei Männern im Alter von 25 Jahren, die sich inzwischen in Untersuchungshaft befinden.

Zunächst dachte sich der Nutzer eines Firmenwagens am Montagmorgen nichts dabei, als er das offenstehende Handschuhfach und eine nicht richtig geschlossene Beifahrertür am Fahrzeug in der Thiergartenstraße bemerkte. Im weiteren Verlauf stellte der Büdinger jedoch das Fehlen mehrerer Sachen aus dem Fahrzeug fest, darunter ein iPad, eine Drohne und eine Jacke. Er erstattete Anzeige wegen des schweren Diebstahls aus dem vermutlich verschlossenen PKW, der sich zwischen Sonntag, 6. August, 19 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr ereignet hatte. Mittags meldete er sich erneut bei der Polizei, da die Ortung des iPads ergeben hatte, dass sich das Gerät in Büdingen befindet. Weitere Ortungen führten den Mann zum Bahnhof nach Büdingen und schließlich in Begleitung einer Polizeistreife aus Büdingen zum Bahnhof nach Gelnhausen. Bei der Kontrolle von zwei Männern fanden die Beamten die Drohne und das iPad. Dem Büdinger kam eine Jacke sehr bekannt vor, die einer der Männer trotz der offensichtlich viel zu großen Größe trug. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei ebenfalls um das Diebesgut aus dem PKW handelte. Die Beamten nahmen die zwei Personen mit Hilfe einer Polizeistreife aus Gelnhausen vorläufig fest.

Die Vorführung der beiden Männer beim Amtsgericht Büdingen erfolgte am Dienstag. Die zuständige Haftrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Diebstahls aus Kraftfahrzeug und dem Haftgrund der Fluchtgefahr. Beide Männer kamen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell