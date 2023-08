Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230815.4 Büsum: Infostand der Polizei - Vorankündigung

Büsum (ots)

Am Donnerstag, den 24. August 2023 planen die Präventionsbeamten der Polizeidirektion Itzehoe einen Infostand vor dem "Edeka" in der Heider Straße. In der Zeit von 9 - 12 Uhr können sich Interessierte über Taschendiebstähle, aktuelle Betrugsformen und vieles mehr informieren. Sandra Dahle und Gerd Lehmann stehen an diesem Tag für interessante Gespräche und einen regen Austausch zur Verfügung. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.

