Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230815. 1 Itzehoe: Mofafahrer mit 1,15 Promille gestoppt

Itzehoe (ots)

Am Dienstag um 2:33 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 62jährigen Brunsbüttler, der mit einem Mofa die Straße Am Lehmwohld befuhr. Am Ostlandplatz kontrollierten die Beamten die Fahrtüchtigkeit des Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier Itzehoe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Dem Brunsbüttler wurde das Fahren von Fahrzeugen für 24 Stunden untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

