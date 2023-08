Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230815. 1 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung durch Altlasten im WSA Betriebshafen Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Dienstag um 11:00 Uhr kam es im Betriebshafen des WSA im Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel zu einer Gewässerverunreinigung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ölhaltige Altlasten im Untergrund bei Baggerarbeiten eines Arbeitsschiffes aufgewirbelt. Auf einer ca. 20 m² großen Fläche waren schwarze Schlieren an der Wasseroberfläche zu erkennen. 200 Meter Ölsperre wurden ausgebracht. Die Gewässerverunreinigung wurde als nicht bekämpfungswürdig eingestuft. Da in diesem Bereich erstmalig gebaggert wurde, wurde die Bauleitung angewiesen, sich eng mit dem zuständigen Landesamt für Küsten- und Naturschutz abzustimmen.

