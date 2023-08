Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230814. 5 Herzhorn: Hauseigentümer trifft auf fremde Person im Arbeitszimmer

Herzhorn (ots)

Am Samstag traf der Bewohner eines Hauses am Mühlendeich in seinen eigenen vier Wänden auf einen unbekannten Mann. Dieser war zuvor vermutlich durch eine offenstehende Eingangstür ins Haus gelangt und zeigte dem Wohnungseigentümer einen Spendenzettel. Er verließ das Haus nach dem Zusammentreffen. Eine Polizeistreife aus Glückstadt ermittelte den dubiosen Gast wenig später, es handelt sich hierbei um einen 34jährigen Hamburger. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann in ähnlich gelagerten angezeigten Fällen beteiligt war. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, auch bei Gartenarbeiten oder zum Lüften offenstehende Fenster und Türen im Blick zu behalten.

