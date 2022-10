Polizei Aachen

POL-AC: Nach Diebstahl von Gullideckeln: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

In den vergangenen zwei Wochen ist die Polizei zu drei Gullideckel-Diebstählen im Stadtteil Haaren ausgerückt. In der Nacht zum 15. Oktober hatten in der Hergelsbendenstraße Unbekannte einen Gullideckel am Straßenrand ausgehoben und gestohlen. In der Nacht zu Mittwoch (26.10.2022) hatte man es auf zwei Gullideckel in der Akazienstraße und Auf der Hüls abgesehen.

Die dadurch entstandenen Löcher in der Fahrbahn, die vom Bauhof mittlerweile abgesichert wurden, stellen vor allem für die zahlreichen Fahrrad- und Motorradfahrer und besonders in der Dunkelheit eine Gefahr dar.

Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Das ermittelnde Kommissariat bittet daher Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich mit möglichen Hinweisen telefonisch (0241 9577-42203) oder per Mail (VK2SBVerkehrsstraftaten.Aachen@polizei.nrw.de) zu melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell