Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230814.4 Itzehoe: Auffahrunfall in der Adenauerallee

Itzehoe (ots)

Am Sonntag um 19:20 Uhr fuhr ein 30jähriger Autofahrer aus Itzehoe auf der Adenauerallee vom Bahnhof kommend Richtung Delftor. Als dieser an der Ampel im Einmündungsbereich Konsul-Rühmann-Straße stoppte, fuhr ein hinter ihm befindlicher 23jähriger Itzehoer mit seinem Auto auf. Dieser versuchte zwar noch, dem Wagen vor ihm auszuweichen, dabei prallte er jedoch mit der linken Fahrzeugseite in das Heck des Vordermannes. Der 30jährige verletzte sich beim Aufprall leicht im Rückenbereich, musste jedoch nicht in die Klinik transportiert werden. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von circa 7500 Euro.

