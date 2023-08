Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230814. 3 Dägeling: Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver mit mehreren Verletzten, Fahrer alkoholisiert

Dägeling (ots)

Am Samstag um 13:19 Uhr fuhr ein 39jähriger Autofahrer aus Breitenburg auf der L119 (Itzehoer Straße) aus Dägeling kommend Richtung Neuenbrook. In Höhe des Parkplatzes kurz vor dem Ortsausgang wollte dieser nach links abbiegen und wartete den Gegenverkehr ab. Hinter ihm hielt ein weiteres Fahrzeug. Beim Abbiegevorgang überholte nun ein 50jähriger Autofahrer aus Krempe beide Fahrzeuge, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Er kollidierte bei dem riskanten Überholmanöver mit dem abbiegenden Fahrzeug. Der Kremper und seine 18jährige Mitfahrerin und ein 21jähriger Mitfahrer verletzten sich leicht. Der Breitenburger zog sich beim Abbiegevorgang schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Unfallbeteiligten in die Kliniken nach Itzehoe und Elmshorn. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei dem Unfallverursacher einen Wert von 1,32 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Kremper erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen eines Geschwindigkeits- und Überholverstoßes.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell