Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230810. 1 Glückstadt: Brand eines Müllcontainers, eines Werbeplakates und einer Hecke - Zeugen gesucht

Glückstadt (ots)

Am Donnerstag um 2:31 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Müllcontainerbrand Am Neuendeich entsandt. Auf einer Straßenzufahrt brannte ein großer und ein kleiner Papiercontainer in voller Ausdehnung. Die FFW Glückstadt konnte den Brand umgehend löschen. Ein weiterer Alarm ging bei der Polizei am Freitag um 2:50 Uhr ein, wo Anrufer gesehen haben, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, mit einer Zeitung eine Hecke in der Tilsiter Straße anzuzünden. Eine dunkel gekleidete Person soll in Richtung Glückstadt Nord geflohen sein. An der Hecke entstand kein Brandschaden. Auf der Anfahrt entdeckten Polizeibeamte am Neuendeich auf Höhe Hausnummer 14 zur gleichen Zeit ein brennendes Werbeplakat, welches mittels Feuerlöscher bekämpft werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04821-6020.

