Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstagabend (20.07.2023, 19.20 Uhr) auf der Staatsstraße ein 36 Jahre alter Radfahrer mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Verkehrsinsel und kam mit einer Schlüsselbeinfraktur in ein Krankenhaus. An seinem Bike entstand leichter Sachschaden.

