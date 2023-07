POL-PDLD: Edenkoben - Mutter und Tochter alkoholisiert

Landau (ots) - Am frühen Morgen des 20.07.2023 kam es um 04:55 Uhr in der Hainbachstraße in Landau zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer aus Neustadt befuhr die Hainbachstraße in Fahrtrichtung L512. Der Unfallverursacher wollte mit seinem Citroen von dem Parkplatz einer Bäckerei in die Hainbachstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

mehr