POL-PDLD: St. Martin - Zwei schwere Diebstähle aus Pkw im Ortsbereich

St. Martin (ots)

Von vergangenen Mittwoch auf Donnerstag (TZ: 19.07.2023, 14 Uhr bis 20.07.2023, 05.30 Uhr) schlugen bislang unbekannte Täter in der Maikammerer Straße an einem geparkten Mazda die rechte hintere Seitenscheibe ein und entwendeten eine Kunstlederhandtasche, welche im Fußraum abgelegt war. Laut der Eigentümerin befanden sich in der Tasche allerdings nur wertlose Gegenstände. Zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl kam es auf dem Parkplatz im Rietweg. Auch hier wurde eine Seitenscheibe an der Beifahrerseite eines Daimler Benz eingeschlagen und elektronische Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Wertsachen und teure Geräte sollten grundsätzlich nicht im Auto zurückgelassen werden. Wenn dennoch wertvolle Gegenstände für kurze Zeit im Auto aufbewahrt werden müssen, dann gehören sie in den Kofferraum oder in das Handschuhfach, damit sie von außen keiner sehen kann.

