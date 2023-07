Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW Fahrer unter Cannabiseinfluss kontrolliert

Landau (ots)

Am Abend des 19.07.2023 wurde durch eine Streife der Polizei Landau ein PKW in der Weißenburger Straße in Landau kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten bei dem 34-järigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, und zeigte an, dass der Mann Cannabisprodukte konsumiert hatte. Es wurde im weiteren Verlauf ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weiter wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

