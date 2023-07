Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Pkw beschädigt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von 19.07. auf den 20.07.23, wurde an einem Pkw Hyundai eine Dreiecksscheibe beschädigt. Der Pkw war in der Siemensstraße abgestellt. Der Sachschaden wird auf 200.- Euro geschätzt. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell