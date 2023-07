POL-PDLD: A65/Insheim - Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Lingenfeld (ots) - Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld ergaben sich am 19.07.2023 innerhalb des einstündigen Kontrollzeitraums insgesamt sechs Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

