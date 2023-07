POL-PDLD: Germersheim - berauscht aus dem Verkehr gezogen

Eschbach (ots) - Im Zeitraum vom 17.07. um ca. 20:00 Uhr bis zum 18.07. um ca. 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Löwenthalstraße in Eschbach. Dort war ein Peugeot am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Dieser wurde von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt. Das Schadensbild und die Schadenshöhe von ca. 4000EUR an dem Peugeot lassen darauf schließen, dass es sich ...

