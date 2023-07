Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern B427 Beim Ausweichen kollidiert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Bergzabern B427 (ots)

Am Mittwoch, 19.07.23, gegen 17:25 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Peugeot 208 die B 427 von Bad Bergzabern in Richtung Birkenhördt. An der Zufahrt zur Augspurger Mühle bog der Peugeot-Fahrer nach links in die Zufahrt der Augspurger Mühle ab. Der Fahrer eines Klein-Lkw Citroen befuhr ebenfalls die B 427 in Richtung Birkenhördt. Beim Versuch dem vorausfahrenden Linksabbieger auszuweichen kollidierte der Fahrer des Klein-Lkw mit dem entgegenkommenden Pkw Toyota Yaris. Die Beteiligten im Alter von 28, 53 und 60 Jahren wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16000.- Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell