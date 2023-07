Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Montag (10.07.2023) zwischen 14:00 Uhr und 14.15 Uhr eine Unfallflucht in der Eduard-Spranger-Straße in Eglosheim verübte. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines Opel, der am Fahrbahnrand geparkt war, und ...

mehr