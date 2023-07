Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Flächenbrand im Gewann "Vöhringen"

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (10.07.2023) kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Flächenbrand auf einem Feld im Gewann "Vöhringen" in Schwieberdingen (zwischen Schwieberdingen und Möglingen im Bereich der dort verlaufenden Bahnlinie). Auf dem Feld gerieten zunächst 12 gepresste Heuballen in Brand, die dicht nebeneinander zur Abholung bereitgelegt worden waren. Von den Heuballen breiteten sich die Flammen auf einer Fläche von etwa 60 x 20 Metern aus. Die Freiwillige Feuerwehr Schwieberdingen war mit 24 Wehrleuten und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer löschen. Anschließend wurde das Feld durch die Unterstützung zweier Landwirte mit dem Pflug umgewälzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell